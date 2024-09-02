أمير منطقة المدينة المنورة يُدشّن “جادة 30” في بنك التنمية الاجتماعية

المدينة المنورة : البلاد

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم فرع “جادة 30″، وهي إحدى مبادرات “التنمية في طيبة”، التي يُقدمها بنك التنمية الاجتماعية؛ بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة بالمنطقة، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، وعددٍ من روّاد ورائدات الأعمال.

واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة، خلال جولته على مقر بنك التنمية الاجتماعية، على تفاصيل برنامج “جادة 30″، أحد الخدمات غير المالية التي يقدمها البنك لخلق ببيئة داعمة لريادة الأعمال، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

كما استمع سموه إلى شرح عن مبادرة “جادة ثون في طيبة” التي تُعد فعالية تقنية رائدة على مدار 3 أيام، تستقطب رواد الأعمال، والمبرمجين، والطلاب، والمصممين من مختلف أنحاء المملكة؛ بهدف تطوير مشاريع تقنية ناشئة تسهم في تعزيز التنمية والاستدامة في مجالات التقنية والسياحة والثقافة والخدمات اللوجستية.

وبَارك سمو الأمير سلمان بن سلطان، انطلاق أعمال ملتقى “بوصلة دلّني في طيبة” التي ينظمها البنك في قاعة “نماء المنورة”؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات لرواد الأعمال في المنطقة، واستعراض البرامج وفرص التمويل، وإطلاق المبادرات التمكينية ذات العلاقة فضلاً عن تنظيم الجلسات الحوارية وتقديم الاستشارات النوعية المتخصصة.

واستهل الحفل بعرضٍ مرئي عن “جادة 30” الذي يُعد أحدث مجتمعات الأعمال المصممة لاستيعاب أكبر عددٍ من المستفيدين، واستمع سموه إلى شرحٍ عن الخدمات والمرافق الداعمة لريادة الأعمال وممارسة العمل الحرّ، تحت مظلة التنمية في طيبة ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية.

عقب ذلك، ألقى الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، كلمة أكد فيها أن مبادرة “التنمية في طيبة” تجسد رؤية البنك في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وتسهم في تعزيز دور منطقة المدينة المنورة كمركز حيوي للنمو الاقتصادي والإبداع، مشيراً إلى سعي البنك إلى بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض المهندس الحميدي الدور المحوري لبنك التنمية الاجتماعية في تمويل مختلف القطاعات في المملكة، حيث أوضح أن إجمالي التمويل الذي قدمه البنك تاريخياً لمنطقة المدينة المنورة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ أكثر من 13 مليار ريال، استفاد منها 300 ألف مواطن ومواطنة، وبلغت حصة القروض الاجتماعية منها 10 مليارات ريال، و1,7مليار ريال لتمويل العمل الحر والأسر المنتجة، أما بالنسبة لتمويل المنشآت، فتُعد منطقة المدينة المنورة من أعلى المناطق تمويلاً من قبل البنك لقطاع المنشآت، حيث تحتل المرتبة الخامسة مقارنةً ببقية مناطق المملكة. وقد بلغ قيمة دعم قطاع المنشآت بالمنطقة 1,4 مليار ريال.