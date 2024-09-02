الرياضة أمير منطقة الجوف يتسلّم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

الرياض – هاني البشر أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بالدعم السخي من القيادة الحكيمة -حفظها الله- للقطاع الرياضي والرياضيين في المملكة، مؤكّدًا أن الألعاب السعودية تعكس ما وصلت إليه رياضتنا من تطور ملحوظ وإنجازات متتالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في منافسات هذا العام لتحقيق طموحاتهم وآمالهم. جاء ذلك عقب تسلّم سموه اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية 2024، من لاعب ألعاب القوى يوسف مسرحي صاحب ذهبية سباق 400 متر في أسياد 2023، والتي استلمها من إبتسام العنزي من أوائل المؤسسين للجمعيات الرياضية بالمملكة، عضو اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة اليد للمناطق الشمالية، حاصلة على جائزة التميز للشباب العربي من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. وتهدف جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 47 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، ويرافقها عددٌ من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.