البلاد : واس

صدر اليوم أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء، فيما يلي نصه:

الرقم : أ /83

التاريخ : 29 / 2 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 88 ) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 142 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداءً من 1 / 3 / 1446هـ.

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ــ رئيساً.

2 ـ الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

3 ـ الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

4ـ الشيخ الدكتور / عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

5 ـ الشيخ / عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

6 ـ الشيخ الدكتور / صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

7 ـ الشيخ الدكتور / محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

8 ـ الشيخ الدكتور / عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

9ـ الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

10ـ الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

11ـ الشيخ / سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

12ـ الشيخ / محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

13ـ الشيخ الدكتور / يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

14ـ الشيخ الدكتور / محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

15ـ الشيخ الدكتور / جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

16ـ الشيخ الدكتور / عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

17ـ الشيخ الدكتور / غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.

18ـ الشيخ الدكتور / سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

19ـ الشيخ الدكتور / بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله.

20ـ الشيخ / عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.

21ـ الشيخ الدكتور / عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود