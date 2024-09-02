أمر ملكي بإعادة تكوين مجلس الشورى

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صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 84
التاريخ: 29 / 02 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 146) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.
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وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رئيساً – والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1446هـ:
1- معالي الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).
2- معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الاحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).
3- الدكتورة / ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير.
4- الدكتور/ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحديثي.
5 – الدكتور ابراهيم بن محمد بن عبدالله القناص
6- المهندس / ابراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.
7 – الاستاذ / احمد بن سعد بن فهد الكريديس.
8 – الاستاذ / أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي.
9- الاستاذ / احمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى.
10- الاستاذ / احمد بن مبروك بن فرج الحجيلي.
11 – الدكتورة / اروى بنت عبيد بن حمود الرشيد.
12- الدكتور/ اسامه بن حسن بن ابراهيم عارف.
13- معالي الاستاذ / اسامه بن عبد العزيز بن سعد الربيعة.
14- الاستاذ / اسامه بن ياسين بن احمد الخياري.
15- الدكتورة / أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.
16- الدكتورة / اشراق بنت علي بن أحمد رفاعي.
17- سمو الأميرة الدكتورة / الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.
18- الدكتورة / آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.
19- الدكتورة / أمل بنت طلعت بن محمود قطان.
20- الدكتورة / أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني.
21- الدكتورة / أميره بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.
22 – الدكتورة / إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.
23- الدكتور / باسم بن حمدي بن حامد السيد.
24 – اللواء / بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب.
25 – الدكتورة / بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد.
26 – الدكتور / بندر بن معيض بن مقعد البقمي.
27 – الدكتور / تركي بن صالح بن عبدالله العواد.
28 – الدكتور / تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.
29 – الدكتورة / تقوى بنت يوسف بن محمد عمر.
30 – معالي الأستاذ / ثامر بن نبيل بن عبدالاله نصيف.
31 – الدكتور / حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.
32 – الدكتور / حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.
33 – الدكتور / حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث.
34 – الأستاذة / حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.
35 – الدكتور / خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس.
36 – المهندس / خالد بن عبدالله بن محمد البريك.
37 – معالي الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.
38 – الأستاذ / خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف.
39 – الأستاذ / خالد بن ماجد بن سعود آل غرير.
40 – الاستاذ / خالد بن محمد بن عبدالله محمد ابو ملحه.
41 – الاستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله الزومان.
42 – الدكتور / خالد بن محمود بن عمر زبير.
43- الدكتورة دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني.
44- الاستاذة / رائده بنت عبدالله بن راشد ابونيان.
45 – الدكتور راشد ابن مسلط ابن عبدالله الشريف.
46 – الدكتورة / ريمه بنت صالح بن احمد اليحيا.
47 – الاستاذ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.
48 – الاستاذ زياد بن معاشي بن ذوقان العطيه.
49 – الدكتورة ساره بنت سليمان بن صالح قاسم.
50 – الدكتور/ سالم بن سيف بن سعد ال جربوع.
51 – المهندس / سالم بن علي بن محمد الشهراني.
52 – الدكتور/ سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع.
53 – الاستاذ / سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.
54 – الدكتور / سعد بن عبد الرحمن بن محمد العمري.
55 – معالي الاستاذ/ سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني.
56 – الاستاذ/ سلام بن زكي بن عباس الخنيزي.
57 – الدكتور / سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.
58- اللواء/ صالح بن حمدان بن يحى الزهراني.
59 – الدكتور / صالح بن محمد بن صالح الشمراني.
60 – الدكتور صلاح بن خالد بن خير الله الطالب.
61 – الدكتور طارق بن سعيد بن هليل الشمري
62 – الاستاذ / طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه.
63 – الدكتورة / عائشة بنت حسن بن احمد زكري.
64 – الدكتورة / عائشه بنت علي بن محمد حنش عريشي.
65 – الدكتور / عادل بن سراج بن صالح ميرداد.
66 – الدكتور / عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.
67 – الدكتور / عاطف بن سعد بن عاطف الشهري.
68 – معالي الدكتور / عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الحصين.
69 – المهندس / عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم السياري.
70 – اللواء الركن الدكتور / عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.
71 – الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم السكران.
72- الدكتور/ عبد الرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.
73 – الدكتور / عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.
74 – الدكتور / عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء.
75 – المهندس / عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.
76 – الدكتور / عبدالعزيز بن سلامه بن محمد الجلعود.
77 – المهندس / عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.
78 – الاستاذ / عبدالله بن احمد بن صالح ال طاوي.
79- الدكتور/ عبدالله بن سعد بن ابراهيم الوقداني.
80- الاستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.
81ـ الدكتور / عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني.
82ـ الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.
83 – معالي الاستاذ / عبدالله بن فهد بن محمد الحسين.
84 – الدكتور / عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس.
85 – الاستاذ / عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي.
86 – الدكتور / عبدالله بن نضال بن محمد عداس.
87 – الاستاذ / عبدالمحسن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق.
88 – الدكتور / عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي.
89- الاستاذ / عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان.
90 – الدكتور / عطيه بن محمد بن عتيق العطوي.
91 – الاستاذ / عقلاء بن علي التركي العقلاء.
92 – الدكتور/ علي بن ابراهيم بن علي اللاحم.
93- الدكتور/ علي بن ابراهيم بن علي حامد الغبان.
94 – الدكتور/ علي بن سعد بن علي العلي.
95 – الاستاذ/ علي بن عائض بن قداح القحطاني.
96 – المهندس / علي بن عايض بن ظافر القرني.
97 – اللواء / علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.
98 – الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني.
99- اللواء الطيار الركن / علي بن محمد بن يحي العسيري.
100 – الدكتورة / عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل.
101- الفريق / عواد بن عيد بن عوده البلوي.
102 – الدكتور/ عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.
103- الدكتورة غاده بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي.
104 – الاستاذ/ غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم.
105 – الدكتور فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.
106 – الاستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.
107 – الدكتور / فهد بن حسن بن سعيد آل عقران.
108- سمو الأمير / فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.
109 – معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.
110 – الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.
111 – المهندس / فهد بن عثمان بن منصور الكعيك.
112 – الاستاذ / فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده.
113 – الاستاذ / فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز ابوبشيت.
114 – الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي.
115 – الدكتورة لبنى بنت حسين بن راشد العجمي.
116 – الدكتورة / لطيفه بنت محمد بن عبدالعزيز العبد الكريم.
117- الدكتورة / ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا.
118 – الدكتور / متعب بن عايد بن طلع المطيري.
119 – الدكتور / مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي.
120 – الدكتور/ محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني.
121 – اللواء الركن / محمد بن ابراهيم بن محمد العجاجي.
122 – الدكتور / محمد بن حسين بن محمد عشري.
123 – الاستاذ / محمد بن راشد بن ابراهيم الحميضي.
124- الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.
125 – الدكتور / محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي.
126 – الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.
127 – الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح.
128 – الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل.
129 – الدكتور/ محمد بن علي بن خلوفه مباركي.
130 – الدكتور / مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.
131 – المهندس / مطلق بن الاسمر بن مفلح الشراري.
132 – الدكتور/ معتز بن طلعت بن محمد بخيت.
133- الدكتور/ معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني.
134 – الدكتورة / معيضه بنت معيض بن محمد الغامدي.
135 – الدكتور / مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني.
136 – الدكتورة منى بنت عبد المحسن بن عبدالرحمن الفضلي.
137 – اللواء / منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.
138 – المهندس / مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري.
139- الاستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.
140 – الدكتور / ناصر بن منصور بن محمد طيران.
141ـ الدكتورة / نجوى بنت عبد الكريم بن عبدالله الغامدي.
142 – الدكتورة / نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير.
143 – معالي الدكتور هاني بن محمد بن احمد ابوراس.
144 – الدكتور هشام بن كمال بن محمد الفارس.
145 – الدكتورة هند بنت ابراهيم بن عايض الخماش.
146 – الاستاذ وليد بن حسن بن محمدامين عبدالشكور.
147 – الدكتور وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى.
148 – الدكتور / ياسر بن عبد الرحمن بن محمود حافظ.
149 – الاستاذ / يحيى بن محمد بن ابراهيم المطرودي.
150 – الاستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود