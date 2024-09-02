أمر ملكي بإعادة تكوين مجلس الشورى

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صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 84

التاريخ: 29 / 02 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 146) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رئيساً – والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1446هـ:

1- معالي الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).

2- معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الاحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).

3- الدكتورة / ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير.

4- الدكتور/ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحديثي.

5 – الدكتور ابراهيم بن محمد بن عبدالله القناص

6- المهندس / ابراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.

7 – الاستاذ / احمد بن سعد بن فهد الكريديس.

8 – الاستاذ / أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي.

9- الاستاذ / احمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى.

10- الاستاذ / احمد بن مبروك بن فرج الحجيلي.

11 – الدكتورة / اروى بنت عبيد بن حمود الرشيد.

12- الدكتور/ اسامه بن حسن بن ابراهيم عارف.

13- معالي الاستاذ / اسامه بن عبد العزيز بن سعد الربيعة.

14- الاستاذ / اسامه بن ياسين بن احمد الخياري.

15- الدكتورة / أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.

16- الدكتورة / اشراق بنت علي بن أحمد رفاعي.

17- سمو الأميرة الدكتورة / الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.

18- الدكتورة / آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.

19- الدكتورة / أمل بنت طلعت بن محمود قطان.

20- الدكتورة / أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني.

21- الدكتورة / أميره بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.

22 – الدكتورة / إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.

23- الدكتور / باسم بن حمدي بن حامد السيد.

24 – اللواء / بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب.

25 – الدكتورة / بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد.

26 – الدكتور / بندر بن معيض بن مقعد البقمي.

27 – الدكتور / تركي بن صالح بن عبدالله العواد.

28 – الدكتور / تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.

29 – الدكتورة / تقوى بنت يوسف بن محمد عمر.

30 – معالي الأستاذ / ثامر بن نبيل بن عبدالاله نصيف.

31 – الدكتور / حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.

32 – الدكتور / حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.

33 – الدكتور / حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث.

34 – الأستاذة / حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.

35 – الدكتور / خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس.

36 – المهندس / خالد بن عبدالله بن محمد البريك.

37 – معالي الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

38 – الأستاذ / خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف.

39 – الأستاذ / خالد بن ماجد بن سعود آل غرير.

40 – الاستاذ / خالد بن محمد بن عبدالله محمد ابو ملحه.

41 – الاستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله الزومان.

42 – الدكتور / خالد بن محمود بن عمر زبير.

43- الدكتورة دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني.

44- الاستاذة / رائده بنت عبدالله بن راشد ابونيان.

45 – الدكتور راشد ابن مسلط ابن عبدالله الشريف.

46 – الدكتورة / ريمه بنت صالح بن احمد اليحيا.

47 – الاستاذ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.

48 – الاستاذ زياد بن معاشي بن ذوقان العطيه.

49 – الدكتورة ساره بنت سليمان بن صالح قاسم.

50 – الدكتور/ سالم بن سيف بن سعد ال جربوع.

51 – المهندس / سالم بن علي بن محمد الشهراني.

52 – الدكتور/ سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع.

53 – الاستاذ / سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.

54 – الدكتور / سعد بن عبد الرحمن بن محمد العمري.

55 – معالي الاستاذ/ سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني.

56 – الاستاذ/ سلام بن زكي بن عباس الخنيزي.

57 – الدكتور / سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.

58- اللواء/ صالح بن حمدان بن يحى الزهراني.

59 – الدكتور / صالح بن محمد بن صالح الشمراني.

60 – الدكتور صلاح بن خالد بن خير الله الطالب.

61 – الدكتور طارق بن سعيد بن هليل الشمري

62 – الاستاذ / طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه.

63 – الدكتورة / عائشة بنت حسن بن احمد زكري.

64 – الدكتورة / عائشه بنت علي بن محمد حنش عريشي.

65 – الدكتور / عادل بن سراج بن صالح ميرداد.

66 – الدكتور / عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.

67 – الدكتور / عاطف بن سعد بن عاطف الشهري.

68 – معالي الدكتور / عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الحصين.

69 – المهندس / عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم السياري.

70 – اللواء الركن الدكتور / عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.

71 – الاستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم السكران.

72- الدكتور/ عبد الرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.

73 – الدكتور / عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.

74 – الدكتور / عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء.

75 – المهندس / عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.

76 – الدكتور / عبدالعزيز بن سلامه بن محمد الجلعود.

77 – المهندس / عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.

78 – الاستاذ / عبدالله بن احمد بن صالح ال طاوي.

79- الدكتور/ عبدالله بن سعد بن ابراهيم الوقداني.

80- الاستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.

81ـ الدكتور / عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني.

82ـ الدكتور عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.

83 – معالي الاستاذ / عبدالله بن فهد بن محمد الحسين.

84 – الدكتور / عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس.

85 – الاستاذ / عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي.

86 – الدكتور / عبدالله بن نضال بن محمد عداس.

87 – الاستاذ / عبدالمحسن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق.

88 – الدكتور / عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي.

89- الاستاذ / عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان.

90 – الدكتور / عطيه بن محمد بن عتيق العطوي.

91 – الاستاذ / عقلاء بن علي التركي العقلاء.

92 – الدكتور/ علي بن ابراهيم بن علي اللاحم.

93- الدكتور/ علي بن ابراهيم بن علي حامد الغبان.

94 – الدكتور/ علي بن سعد بن علي العلي.

95 – الاستاذ/ علي بن عائض بن قداح القحطاني.

96 – المهندس / علي بن عايض بن ظافر القرني.

97 – اللواء / علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.

98 – الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني.

99- اللواء الطيار الركن / علي بن محمد بن يحي العسيري.

100 – الدكتورة / عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل.

101- الفريق / عواد بن عيد بن عوده البلوي.

102 – الدكتور/ عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.

103- الدكتورة غاده بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي.

104 – الاستاذ/ غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم.

105 – الدكتور فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.

106 – الاستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.

107 – الدكتور / فهد بن حسن بن سعيد آل عقران.

108- سمو الأمير / فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.

109 – معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.

110 – الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.

111 – المهندس / فهد بن عثمان بن منصور الكعيك.

112 – الاستاذ / فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده.

113 – الاستاذ / فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز ابوبشيت.

114 – الدكتور فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي.

115 – الدكتورة لبنى بنت حسين بن راشد العجمي.

116 – الدكتورة / لطيفه بنت محمد بن عبدالعزيز العبد الكريم.

117- الدكتورة / ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا.

118 – الدكتور / متعب بن عايد بن طلع المطيري.

119 – الدكتور / مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي.

120 – الدكتور/ محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني.

121 – اللواء الركن / محمد بن ابراهيم بن محمد العجاجي.

122 – الدكتور / محمد بن حسين بن محمد عشري.

123 – الاستاذ / محمد بن راشد بن ابراهيم الحميضي.

124- الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.

125 – الدكتور / محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي.

126 – الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

127 – الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح.

128 – الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل.

129 – الدكتور/ محمد بن علي بن خلوفه مباركي.

130 – الدكتور / مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.

131 – المهندس / مطلق بن الاسمر بن مفلح الشراري.

132 – الدكتور/ معتز بن طلعت بن محمد بخيت.

133- الدكتور/ معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني.

134 – الدكتورة / معيضه بنت معيض بن محمد الغامدي.

135 – الدكتور / مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني.

136 – الدكتورة منى بنت عبد المحسن بن عبدالرحمن الفضلي.

137 – اللواء / منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.

138 – المهندس / مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري.

139- الاستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.

140 – الدكتور / ناصر بن منصور بن محمد طيران.

141ـ الدكتورة / نجوى بنت عبد الكريم بن عبدالله الغامدي.

142 – الدكتورة / نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير.

143 – معالي الدكتور هاني بن محمد بن احمد ابوراس.

144 – الدكتور هشام بن كمال بن محمد الفارس.

145 – الدكتورة هند بنت ابراهيم بن عايض الخماش.

146 – الاستاذ وليد بن حسن بن محمدامين عبدالشكور.

147 – الدكتور وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى.

148 – الدكتور / ياسر بن عبد الرحمن بن محمود حافظ.

149 – الاستاذ / يحيى بن محمد بن ابراهيم المطرودي.

150 – الاستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود