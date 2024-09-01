” نجيب الزمان وسنافية” يتوجان بكأسي الفيصل والطائف

نظّم نادي سباقات الخيل في أسبوعه السباقي التاسع على أرضية ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في محافظة الطائف الذي شهد إقامة عدة سباقات متنوعة الدرجات لمختلف الفئات والأعمار, عدة أشواط منها الشوط السابع الذي أقيم خلاله الشوط التحضيري لكأس الطائف للسرعة على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 130 ألفًا وبمشاركة جياد مميزة واستطاعت الفرس سنافية تحقيق المركز الأول بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الحبيل.
وفي ثامن الأشواط خصص للشوط التحضيري لديربي الطائف للخيل العربية على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال وظفرت بالشوط الفرس تغرودة للمالك عبدالكريم عباس القلاف وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال عبدالإله الحصين وقطعت مسافة السباق بزمن 2:28.12.
فيما خصص تاسع الأشواط للشوط التحضيري لكأس الأمير عبدالله الفيصل للخيل العربية مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال، واستطاع الجواد نجيب الزمان للوصول لخط النهاية أولًا بعد منافسة قوية مع الجواد قسورة الخالدية وقطع نجيب الزمان مسافة السباق بزمن 2.23.97 بشعار إسطبل صفوة العاديات وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا.
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