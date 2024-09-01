مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للدول

البلاد – الرياض

في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم، وزع المركز 2.000 كرتون تمر في مديرية الحصين بمحافظة الضالع، استفاد منها 12 ألف فرد من الفئات المحتاجة، وبالأخص المتضررين من السيول والأمطار.

كما ذكرت “واس” أن العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، قدمت خدماتها العلاجية لـ 22.097 مستفيدًا خلال يوليو.

وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.100 سلة غذائية في محلية شندي بولاية نهر النيل، استفاد منها 6.325 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من النازحين والمتضررين من السيول والأمطار، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2024م.

وإلى لبنان، حيث واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، وجرى توزيع 175 ألف ربطة خبز، بواقع 25.000 ربطة يوميًا للعائلات المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة. كما قدمت عيادات مركز الملك سلمان خدماتها الطبية لـ 2.613 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وضمن الجهود الإنسانية السعودية الكبيرة، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.000 سلة غذائية بإقليم كانم بجمهورية تشاد، استفاد منها 6.000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا.