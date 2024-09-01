“مذهل” تتوج بالتوقيت الأفضل لـ “الحقايق” في افتتاح المرحلة النهائية بمهرجان ولي العهد للهجن

متابعة- هاني البشر
تُوِّجت المطية “مذهل” لمالكها السعودي محمد صالح آل رزق، بالتوقيت الأفضل في فئة “الحقايق” في اليوم الأول من أيام المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته السادسة، التي انطلقت في العاشر من أغسطس الجاري، على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.
ونجحت “مذهل” في تحقيق لقب الشوط الثاني خلال الفترة المسائية لفئة الحقايق (عام)، بزمن 2:49.096 دقيقة، وبمسافة (2 كلم)، وكسر التوقيت الأفضل المسجل في النسخة الماضية البالغ 3:00.069 دقيقة.
وكانت المطية “نجلا” لمالكها القطري حمد سالم البوفريح، قد افتتحت أولى ألقاب أشواط المرحلة النهائية بتحقيقها لقب الشوط الأول، خلال الفترة الصباحية بزمن 2:53.761 دقيقة.
وأقيم في اليوم الافتتاحي من المرحلة النهائية 31 شوطًا، شهد مشاركة 1463 مطية، بواقع 913 مطية في الفترة الصباحية، و550 مطية في الفترة المسائية، قطعت خلالها 62 كلم.
وكسرت افتتاحية المرحلة الجديدة رقم النسخة الماضية، بمشاركة 1463 مطي،ة فيما سجلت افتتاحية النسخة الماضية مشاركة 1361 مطية.