الرياضة مالك هجن قطري يتصدر ترتيب جائزة “سيف السعودية”

الرياض – هاني البشر

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة عن قائمة ترتيب المتصدرين في جائزة سيف السعودية للملاك الأكثر حصولًا على النقاط خلال موسم السباقات الجاري، الذي شارك فيه 28 مالكًا للهجن من السعودية والخليج. وشهدت القائمة تفوُّق القطري جابر بن سالم المرّي، بحصوله على المركز الأول وبأكثر النقاط بواقع 22,5 نقطة، وجاء ثانيًا الإماراتي سهيل الرملي العامري 18 نقطة، يليه الإماراتي حمد نهيان العامري بتسع نقاط، ثم السعوديَيْن عبد العزيز بن معلا السهلي، وفهد فهيد الهاجري بثلاث نقاط لكل مالك. وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن أن الحاصل على جائزة «سيف السعودية» سيحصل على مبلغ ثلاثة ملايين ريال من أصل 4.5 مليون ريال مجموع الجوائز، بجانب 15 بطاقة مؤهلة لكأس العُلا للهجن، حيث بدأ التسجيل قبل أسبوعين من انطلاق النسخة المقامة حاليا بميدان الطائف التاريخي. وسيحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ مليون ريال، بجانب عشر بطاقات مؤهلة لكأس العُلا للهجن، و500 ألف ريال للمالك الثالث، بجانب خمس بطاقات مؤهلة لكأس العُلا للهجن.