قيادة التطور

في الفضاء الرحب للطموح وخطى بناء المستقبل، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- حفظه الله – تنعقد بعد أيام قليلة” القمة العالمية للذكاء الاصطناعي” في نسختها الثالثة، التي تنظمها “سدايا” بحضور مئات المتحدثين من المملكة والعالم وعدد كبير من المتخصّصين، ورؤساء الشركات التقنية وصنّاع السياسات ذات الصلة بهذا المجال الحيوي.

هذه القمة تتسق مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030، بقيادة سموه- حفظه الله- حيث تواصل المملكة أنموذجها الوطني الطموح في التقدم والرخاء ببصمات رائدة، وتعزز دورها القيادي في دعم الازدهار العالمي، واستضافاتها الناجحة لكثير من القمم والمؤتمرات العالمية في كل مجال لتشكيل خارطة التقدم.

الذكاء الاصطناعي بات اليوم بوصلة مهمة؛ لفوائده الواعدة والمتزايدة للبشرية، وفي ذات الوقت يتطلب تعزيزًا قويًا لضوابط استخداماته، وهذا هو جوهر أهداف القمة القادمة لصياغة الرؤى حول سبل توسيع الاستفادة من حلوله في تسريع عجلة التطور بمختلف المجالات، ووضع الأطر والأخلاقيات العامة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. من هنا، تعد هذه القمة واحدة من أهم القمم العالمية في هذا المجال، التي ينتظرها المختصون والمهتمون في العالم.