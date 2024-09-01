شاهد| نيوم يتصدر ” يلو” بجدارة.. وأبها يتجاوز أحد.. والجبلين ينتصر

حائل- خالد الحامد
حقق فريق نيوم فوزًا عريضًا على حساب ضيفه الجبيل برباعية نظيفة في المباراة، التي جمعت الطرفين على استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، في ختام الجولة الثالثة لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.
سجل رباعية نيوم على مدار الشوطين كل من رومارينهو، ومباي دياني، ومهند آل سعد، وعبدالله الزيد . وشهدت المباراة طرد حارس الجبيل رفاييل.
الفوز رفع رصيد نيوم للنقطة التاسعة في المركز الأول بترتيب دوري يلو، والهزيمة زادت من معاناة فريق الجبيل في المركز ماقبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.
كما واصل فريق أبها انتفاضته بعد تغلبه على ضيفه أحد بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.
سجل هدفي أبها حسين الرقواني، ومشعل المطيري، فيما سجل هدف أحد عبدالعزيز العرياني؛ ليرفع أبها رصيده إلى 6 نقاط، وبقي أحد عند 4 نقاط .
وفي لقاء آخر، حقق العربي انتصاره الأول بعد تغلبه على مضيفه الجندل بهدفين لهدف، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي العروبة بالجوف.
سجل للعربي محمد المهنا، وروميل كويتو من ركلة جزاء ، وللجندل لياندرو ميجويل. بهذه النتيجة أصبح رصيد العربي 4 نقاط، والحندل بدون نقاط .
وفي المباراة الرابعة، تذوق الجبلين اول فوز، بعد تغلبه على ضيفه البكيرية بهدفين لهدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.
سجل للجبلين جيبسون سوزا من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني فهد الجهني . وللبكيرية عبدالله آل عجيان.
بهذا الفوز، حصد الجبلين أول ثلاث نقاط له بالدوري، وتوقف البكيرية عند نقطة واحدة.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) September 1, 2024