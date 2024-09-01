في حفل اختتام مبادرة مصنع الكوميديا.. «هيئة الترفيه» تكرم المواهب الفنية السعودية

البلاد – ياسر خليل

اختتمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) أمس، أربعة أشهر من اكتشاف المواهب الفنية والكوميدية، ضمن مبادرة مصنع الكوميديا في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط.

وأكد رئيس الفريق القائم على مبادرة مصنع الكوميديا الدكتور الفنان حسن البلام في كلمته بهذه المناسبة، أن هذه المبادرة لم تكن لتنجح؛ لولا الدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الذي آمن بفكرة مصنع الكوميديا، وتابع كل تفاصيله حتى الوصول إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم، مقدمًا شكره الجزيل لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع. وأضاف:” طوال فترة المشروع كان نصب أعيننا أهداف واضحة، رُسمت لنا، ألا وهي إنشاء مسرح سعودي شبابي جماهيري كوميدي بسواعد أبناء وطننا الغالي المملكة العربية السعودية- حفظها الله ورعاها”.

وفي الحفل، أدى الطلاب الخريجون مسرحيتين من تأليف خريجي مسار الكتابة، بعنوان” الكرسي المسحور” و” الزهايمر”، أعطوا فيها كل ما تعلموه طوال فترة تدريبهم من مهارات وخبرات في مجال الإلقاء، والأداء، وتقمص الشخصية. أعقب ذلك تسليم الطلاب شهادات الحضور، فيما سلمت الدروع التذكارية من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، لأعضاء هيئة التدريس، الدكتور أحمد صقر والدكتور خالد أمين والأستاذ شايع الشايع والأستاذ هاني النصار والأستاذ عبدالعزيز صفر والأستاذ محمد أنور.

كما سلمت الدروع للطلبة الفائزين وهم: عن مسار الكتابة غزوة المنصور، وهيثم حبيب آل أحمد، وعثمان خالد النصار، ونواف القحطاني، وفي مجال التمثيل هيفاء إبراهيم، وعبير فهد، ونورة عبدالله، وسلطان محمد الفيصل، وناصر بن ثاني العنزي، وعمر بن حمد القحطاني، وعبدالله العصيمي.