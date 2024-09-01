طريقة عمل روبيان حار بالسمسم وحبة البركة

وصفة بحرية رائعة ومختلفة عن التقديم التقليدي للروبيان المقلي خاصة لمحبيّ الأطباق البحرية الحارة

المقادير اللازمة

كيلو روبيان او جمبري مقشر ومنظف

ملح وفلفل

بيض مخفوق

ملعقة كبيرة شطة حارة

ملعقة صغيرة كمون وكزبرة جافة

عصير حبة ليمون

دقيق

زيت للقلي

ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة كبيرة حبة البركة

ثوم مفروم

طريقة العمل

يقلب الجمبري مع الملح والفلفل والكمون والكزبرة وعصير الليمون والثوم المفروم والبيض المخفوق

تقلب الشطة مع الدقيق والسمسم وحبة البركة

يقلب الجمبري في الدقيق حتي يغطيه تماماً

يقلي بالزيت الحار

ثم يخرج ويقدم ساخن