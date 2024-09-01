المرأه صحة و عافية

طريقة عمل روبيان حار بالسمسم وحبة البركة

نيفين عباسaccess_time27 / صفر / 1446 هـ       1 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة بحرية رائعة ومختلفة عن التقديم التقليدي للروبيان المقلي خاصة لمحبيّ الأطباق البحرية الحارة

المقادير اللازمة

كيلو روبيان او جمبري مقشر ومنظف
ملح وفلفل
بيض مخفوق
ملعقة كبيرة شطة حارة
ملعقة صغيرة كمون وكزبرة جافة
عصير حبة ليمون
دقيق
زيت للقلي
ملعقة كبيرة سمسم
ملعقة كبيرة حبة البركة
ثوم مفروم

طريقة العمل
يقلب الجمبري مع الملح والفلفل والكمون والكزبرة وعصير الليمون والثوم المفروم والبيض المخفوق
تقلب الشطة مع الدقيق والسمسم وحبة البركة
يقلب الجمبري في الدقيق حتي يغطيه تماماً
يقلي بالزيت الحار
ثم يخرج ويقدم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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