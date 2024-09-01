طريقة عمل تتبيلة للدجاج بالكاتشب

هل فكرتِ في تحضير تتبيلة للدجاج مختلفة تحمل نكهة حلوة حامضة بالتأكيد تلك الوصفة اللذيذة ستنال إعجاب أسرتك

المقادير اللازمة

دجاجة وزن 1200-1500 جرام

ملح وفلفل

كوب كاتشب الطماطم

ملعقة كبيرة سكر بني

ملعقة كبيرة صويا صوص غامق

ملعقة صغيرة بهارات الدجاج

ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج

حبة بصل كبيرة مقطعة ارباع

حبة فلفل احمر حار حلو

ملعقة صغيرة زعتر طازج

2 فص ثوم

ربع كوب زيت

نصف كوب ماء

طريقة العمل

في الخلاط يفرم البصل والماء والثوم والفلفل الاحمر الحار الحلو حتي يصبح عصير

يصب في طبق ويضاف له كل البهارات والسكر والزيت والكاتشب

تقلب الدجاج بعد عمل فتحات بها بواسطة سكين حاد في التتبيلة جدا حتي تغطيها التبيلة بالكامل

توضع في الثلاجة ليلة كاملة او 6 ساعات علي الاقل

توضع بالفرن بعد ان تغطي مدة ساعة ونصف

ثم تخرج وتقدم ساخنة مع مراعاة رفع ورق التغطية قبل خروجها بنصف ساعة