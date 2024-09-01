طريقة عمل تتبيلة للدجاج بالكاتشب

هل فكرتِ في تحضير تتبيلة للدجاج مختلفة تحمل نكهة حلوة حامضة بالتأكيد تلك الوصفة اللذيذة ستنال إعجاب أسرتك
المقادير اللازمة
دجاجة وزن 1200-1500 جرام
ملح وفلفل
كوب كاتشب الطماطم
ملعقة كبيرة سكر بني
ملعقة كبيرة صويا صوص غامق
ملعقة صغيرة بهارات الدجاج
ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج
حبة بصل كبيرة مقطعة ارباع
حبة فلفل احمر حار حلو
ملعقة صغيرة زعتر طازج
2 فص ثوم
ربع كوب زيت
نصف كوب ماء
طريقة العمل
في الخلاط يفرم البصل والماء والثوم والفلفل الاحمر الحار الحلو حتي يصبح عصير
يصب في طبق ويضاف له كل البهارات والسكر والزيت والكاتشب
تقلب الدجاج بعد عمل فتحات بها بواسطة سكين حاد في التتبيلة جدا حتي تغطيها التبيلة بالكامل
توضع في الثلاجة ليلة كاملة او 6 ساعات علي الاقل
توضع بالفرن بعد ان تغطي مدة ساعة ونصف
ثم تخرج وتقدم ساخنة مع مراعاة رفع ورق التغطية قبل خروجها بنصف ساعة