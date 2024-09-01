الرياضة

شاهد| ليفربول يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1446 هـ       1 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

دك فريق ليفربول شباك مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب ” أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نادي ليفربول شريط الأهداف في الدقيقة 35 عبر لويس دياز برأسية رائعة بعد عرضية من محمد صلاح، فيما أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد صناعة مميزة من محمد صلاح أيضًا.
وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لنادي ليفربول في الشوط الثاني عند الدقيقة 56.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل 15 هدفًا في مرمى مانشستر يونايتد في بطولة رسمية، منذ جيمي جريفز في عام 1968.

وسجل محمد صلاح كأول لاعب من الفريق الخصم في 7 مباريات متتالية في ملعب أولد ترافورد، ووصل لهدفه العاشر في ملعب أولد ترافورد أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ.

 

وأصبح صلاح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج بـ71 أسيست.

 

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليفربول إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نادي مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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