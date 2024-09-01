شاهد| ليفربول يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية

محمود العوضي- جدة
دك فريق ليفربول شباك مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب ” أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح نادي ليفربول شريط الأهداف في الدقيقة 35 عبر لويس دياز برأسية رائعة بعد عرضية من محمد صلاح، فيما أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد صناعة مميزة من محمد صلاح أيضًا.
وأحرز محمد صلاح الهدف الثالث لنادي ليفربول في الشوط الثاني عند الدقيقة 56.
وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل 15 هدفًا في مرمى مانشستر يونايتد في بطولة رسمية، منذ جيمي جريفز في عام 1968.
وسجل محمد صلاح كأول لاعب من الفريق الخصم في 7 مباريات متتالية في ملعب أولد ترافورد، ووصل لهدفه العاشر في ملعب أولد ترافورد أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ.
وأصبح صلاح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البريميرليج بـ71 أسيست.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي ليفربول إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نادي مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.
لويس دياز يفتتح التسجيل لليفربول#الدوري_الإنجليزي #مانشستر_يونايتد_ليفربول#premierleague pic.twitter.com/Tua1V2UpwA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2024
ثنائية صلاح – دياز تدمر دفاعات اليونايتد#الدوري_الإنجليزي #مانشستر_يونايتد_ليفربول#premierleague pic.twitter.com/IzaS2MOyis
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2024
صلاح يواصل التألق ويسجل الثالث لليفربول#الدوري_الإنجليزي #مانشستر_يونايتد_ليفربول#premierleague pic.twitter.com/foTHzETpXn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2024