الرياضة تفوق إنجليزي في ثاني أيام بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

الرياض – هاني البشر

استُكملت مساء السبت 31 أغسطس 2024م منافسات الجولة الثانية من بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي شهدت تفوق اللاعبين الإنجليز؛ بتسجيلهم 14 انتصارًا من مجموع المباريات التي أقيمت في الصالات الرياضية الخضراء، البالغ عددها 32 مباراة، وشارك فيها 64 من نخبة اللاعبين، واللاعبات من مختلف أنحاء العالم. ولعبت منافسات الجولة الثانية التي خصصت للفائزين من الجولة الأولى ضد المصنفين 49 إلى 80، حيث افتتحت بمواجهة بين الإنجليزي آنثوني هاميلتون، والمصنفة الأولى عالميًا التايلاندية مينك نوتشاروت وتفوق فيها الأول بنتيجة 4-2، كما نجح آرتيمس زيجنز البالغ من العمر 18 عامًا والذي يُعد أول محترف للسنوكر في لاتفيا، في تحقيق فوز مهم بتجاوزه للصيني شو سو بنتيجة 4-2. واستطاع الهندي إيشبريت سينغ تشادا أن يتغلب على الأسكتلندي ليام غراهام بنتيجة 4-1، فيما انتهت رحلة اللاعب المصري محمد الخياط في الحدث العالمي بعد مواجهته أمام الإنجليزي جيمي روبيرتسون، وقدّم البولندي أنتوني كوفالسكي أداءً قويًا منحه الفوز أمام الصيني هو جوشيانغ بأربعة أشواط نظيفة. وعلّق كوفالسكي على هذا الفوز قائلًا: “اللعب في الطاولة الرئيسية كان أمرًا رائعًا، وأستمتع باللعب فيها خلال جميع البطولات التي أشارك بها، وهو ما كان واضحًا اليوم من خلال تقديمي لأداء مثالي، وأنا سعيد بذلك، الوقت قد حان للاعبين الشباب للتفوق على اللاعبين أصحاب الخبرة، ويجب عليهم تقديم أفضل ما لديهم ليتمكنوا من تجاوز الأسماء الشهيرة في عالم السنوكر مثل روني أوسوليفان”. وتُقام اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة من بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، والتي ستشهد مواجهات مرتقبة بين للفائزين الـ32 من الجولة الثانية ضد المصنفين 17 إلى 48.