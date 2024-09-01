الرياضة “الغذاء والدواء” تنظم غدًا ورشة عمل حول سلامة الأعلاف والأدوية البيطرية للإبل في مهرجان ولي العهد للهجن

الرياض – هاني البشر تشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء في النسخة السادسة من «مهرجان ولي العهد للهجن» الذي تستضيفه مدينة الطائف، غدًا (الاثنين) بإقامة ورشة عمل حول سلامة الأعلاف والأدوية البيطرية، بالتعاون مع «الاتحاد السعودي للهجن». وتتضمن الورشة المخصصة لملاك الإبل والمهتمين والمختصين، مواد ومعلومات علمية وتوعوية حول أفضل الممارسات المتبعة للاستخدام الآمن للأدوية البيطرية والأعلاف، وتأثيرها على صحة الإنسان والبيئة. ونصحت «الغذاء والدواء» باستشارة الطبيب البيطري، والتأكد من تسجيل الأدوية لدى “الهيئة”، وقراءة النشرة الداخلية، واتباع تعليمات التخزين والاستخدام، مؤكدةً ضرورة الحرص على شراء الأعلاف من الأسواق ونقاط البيع المرخصة، وقراءة بيانات بطاقة التعبئة عليها لمعرفة النوع المناسب. وشددت الهيئة على أهمية تخزين الأعلاف بالطرق السليمة للمساهمة في سلامة مكوناتها وعدم تلوثها، ومراعاة درجة الحرارة والرطوبة المناسبة بحسب ما هو مسجل في بطاقة المنتج المرخصة من “الهيئة”، وتجنب التخزين على الأرض مباشرة أو بجانب أي مواد كيميائية أو مواد أخرى لها تأثير سلبي مثل مواد التنظيف أو المبيدات وما في حكهما. يذكر أن الورشة تقام ضمن المبادرات التي تقوم بها الهيئة في ضوء «عام الإبل»، الذي وافق مجلس الوزراء على أن يكون اسمًا للعام الجاري 2024؛ ترسيخًا لاهتمام المملكة وعنايتها بتراثها الثقافي وموروثها العريق.