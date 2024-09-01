الرياضة الطائي يقترب من البيروفي كاريلو

الرياض – هاني البشر

اقترب نادي الطائي الذي يلعب في مصاف أندية الدرجة الأولى، ضم اللاعب البيروفي أندريه كاريلو (33) عاماً، قادماً من صفوف نادي القادسية، وذلك بعد صعود النادي الشرقاوي المملوك لشركة «أرامكو السعودية» لدوري روشن ، ويهدف نادي الطائي تحقيق الصعود لأندية دوري المحترفين الموسم المقبل. يذكر أن كاريلو النجم البيروفي سبق أن مثل الهلال لخمسة أعوام، منذ أن انضم لصفوفه في صيف عام 2018 قادماً من نادي بنفيكا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يقوم الهلال في صيف عام 2019 بشراء عقد كاريلو من النادي البرتغالي، ليمثل بموجبه الأزرق لمدة 4 مواسم، إلا أن إدارة الأزرق أضافت في صيف 2022 عاماً آخر على عقد كاريلو، ليصبح تاريخ انتهائه في شهر يونيو (حزيران) 2024، قبل أن يعلن نادي القادسية السعودي الذي يلعب في مصاف أندية الدرجة الأولى شراء المدة المتبقية من عقد الثعبان البيروفي مع الهلال. وشهدت الفترة التي ظهر فيها كاريلو في صفوف الزعيم حقبة ذهبية مليئة بالإنجازات والبطولات، حيث أسهم في فوز الهلال بتسعة ألقاب، إذ حقق لقب دوري أبطال آسيا مرتين، ولقب الدوري السعودي 3 مرات، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر السعودي مرتين، ولعب مع الهلال 187 مباراة سجل فيها 29 هدفاً، وأسهم بصناعة 35 هدفاً.