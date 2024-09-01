الدوري الإنجليزي| نيوكاسل يتغلب على توتنهام بصعوبة

البلاد- جدة حقق فريق نيوكاسل يونايتد انتصاراً صعباً على ضيفه توتنهام،ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. نجح فريق المدرب إيدي هاو من تحقيق الفوز بصعوبة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء؛ بفضل لاعبه السويدي المميز ألكسندر إيزاك.

تمكن نيوكاسل يونايتد من تسجيل هدف التقدم عبر جناحه المميز بارنيز بصناعة من كيلي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وعاد توتنهام هوتسبير للقاء بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 56 من عمر اللقاء عن طريق بيرن بالخطأ في مرماه.

ولكن نجح نيوكاسل في العودة وسجل هدف الفوز عبر نجمه المتألق إيزاك في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بفوز صعب لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد نيوكاسل للنقطة السابعة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.