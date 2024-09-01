الأمير عبدالعزيز بن سعود يزور كلية الملك فهد الأمنية

الرياض : واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، سير العمل في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.

واطلع سموه خلال الزيارة على نماذج من الفصول الذكية والأجنحة التعليمية التي تضم جناح تحقيق الشخصية الذي تم تجهيزه بكافة أدوات ومستلزمات النشاطات المتصلة بتحقيق الشخصية، ومعاينة أماكن وقوع الحوادث الجنائية وجمع الأدلة والبيانات، وتبادل المعلومات، وإعداد وتقديم تقارير العمل.

كما اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على جناح الطب الشرعي الذي يتم تدريب الطلاب فيه على التحقيق في حالات الوفيات والإصابات التي تقع ضمن ظروف غامضة غير اعتيادية بهدف الكشف عن الأسباب غير الواضحة لوقوع الجريمة.

رافق سموه خلال الزيارة معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن ابراهيم العروان.