الرياضة

الأخضر يواصل إعداده لمواجهة أندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1446 هـ       1 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة “جدة”؛ استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على “ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، ليطبق بعدها تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يكمل اللاعب “عبدالإله المالكي” الحصة التدريبية لشعوره بآلام في مفصل الكاحل.

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غد الاثنين بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية” عند الساعة السادسة مساءً.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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