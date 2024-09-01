الأخضر يواصل إعداده لمواجهة أندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

الرياض – هاني البشر
واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة “جدة”؛ استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على “ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، ليطبق بعدها تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يكمل اللاعب “عبدالإله المالكي” الحصة التدريبية لشعوره بآلام في مفصل الكاحل.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غد الاثنين بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية” عند الساعة السادسة مساءً.