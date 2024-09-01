“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (40) موقعاً حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (40) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة متوسطة مؤتة وثانوية تبوك في مركز القرين لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في مدرسة مجمع الدحلة للبنات لمدة يومين، ويوم الاثنين في الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية (تآلف) بمحافظة عنيزة، وثانوية مركز القرين للبنات لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الثلاثاء للنساء في مركز عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام، وفي متوسطة مركز القرين للبنات، ومتوسطة معهد طيران القوات البرية للبنات في مدينة بريدة، وللرجال في مدرسة سلطان بن سلمان الابتدائية في مركز الدليمية، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في المجمع الأول للبنات في محافظة رياض الخبراء لمدة يوم واحد لكل موقع، وللرجال في متوسطة وثانوية مركز الدليمية لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز تهامة بللسمر وبللحمر، وللرجال في مركز الحبيل لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وللنساء في مدرسة حلباء للبنات بمحافظة النماص لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مدرسة مركز وادي زيد، ويوم الثلاثاء في مدرسة عاكسه للبنات بمحافظة النماص، بينما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في فرع شركة الكهرباء بمدينة أبها لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للرجال والنساء في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لمدة يومين، ويوم الاثنين في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ويوم الثلاثاء في هيئة الهلال الأحمر السعودي، بينما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مقر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مطار الملك سعود، وللرجال في متوسطة الرازي بمحافظة بلجرشي لمدة يوم واحد لكل منهما، وفي متوسطة النجاح بمدينة الباحة لمدة يومين، ويوم الاثنين في مركز الجاوة بمحافظة العقيق لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مركز جرب بمحافظة العقيق لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها بمحافظة دومة الجندل يوم الاثنين للرجال في متوسطة عثمان بن عفان، وللنساء في ابتدائية أم المؤمنين للبنات، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في متوسطة الأمام الشاطبي، وللنساء في مجمع الأوائل التعليمي للبنات لمدة يومين لكل موقع.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في دار الرعاية الاجتماعية بمدينة الدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال والنساء في مستشفى القوات المسلحة بمدينة الظهران لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم للرجال في إدارة مكافحة المخدرات، وللنساء في الثانوية الثامنة للبنات بمدينة نجران لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في مركز الشيحية، ويوم الأربعاء في كلية التقنية للبنين بمحافظة بقعاء لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة لمدة أسبوع، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في المتوسطة الأولى بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.