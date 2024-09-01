أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين عسكريين

البلاد – الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- عددًا من الأوامر الملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين عسكريين.

وبحسب “واس” نصّت الأوامر الملكية على إنهاء خدمة الفريق الأول الركن/ مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد، ابتداءً من تاريخ الأمر، وإعفاء الفريق الركن/ فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويُعين نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن، وإعفاء الفريق الركن/ فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويُعين مستشارًا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.

كما نصت الأوامر الملكية على ترقية اللواء الركن/ فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدًا للقوات المشتركة، وترقية اللواء الركن/ فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسًا لأركان القوات البرية، وترقية اللواء البحري الركن/ محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسًا لأركان القوات البحرية.

ونصت الأوامر الملكية على تعيين مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وإعفاء معالي الدكتور/ سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، ويعّين معاليه مستشارًا في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.