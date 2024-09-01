أمير المدينة المنورة يطّلع على المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات

المدينة المنورة : البلاد

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمنطقة، وذلك خلال لقاء سموه، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

واطّلع سمو الأمير سلمان بن سلطان، على عرضٍ مرئي عن الملخص التنفيذي لمخطط مجموعة منطقة المدينة المنورة؛ الذي يهدف إلى وضع خريطة طريق ينتج عنها مخططات إستراتيجية لإدارة النفايات تضم مجموعات جغرافية تغطي احتياجات محافظات ومدن المنطقة، وذلك في إطار دعم الأثر الإيجابي والإسهام في إيجاد مفاهيم بيئية تحقق الاستدامة وترفع مستوى جودة الحياة.

وشهد اللقاء، مناقشة إستراتيجية التحول في قطاع النفايات ومراجعة التحديات التي قد تواجه تنفيذ المخطط الشامل ليكون عنصراً فاعلاً في إنتاج الطاقة النظيفة ومنتجات الأسمدة والمواد الخام وتفعيل برامج إعادة تدوير النفايات وتسويق هذه النوعية من المنتجات على المستوى الوطني.

وخلال اللقاء، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، أن المركز يعمل على إرساء الحلول الشاملة والمتكاملة لتنفيذ رحلة التحول المستدامة عبر المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات على مستوى المملكة، وذلك في إطار دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتعزيز برامج حماية البيئة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة البيئية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدّم الدكتور السباعي، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعم سموه لجهود كافة الشركاء في منظومة العمل لتحقيق المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمنطقة، والإسهام في بناء نموذج فعال للإدارة المتكاملة للنفايات، وتحفيز الاستثمار الأمثل لسلسلة القيمة بدءًا من مرحلة الإنتاج ووصولًا إلى مرحلة المعالجة والتخلص النهائي الآمن من النفايات.