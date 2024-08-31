مستخدمو أندرويد يحصلون على ميزة البحث الموفرة للوقت

تحتوي نسخة iOS من تطبيق جوجل على ميزة تجعل عمليات البحث المتكررة تتم بشكل أسرع

حيث أصبحت هذه الميزة تظهر في إصدار أندرويد من تطبيق جوجل.

ووفقا لما ذكره موقع “Phone arena”، نظرًا لأن هذه الميزة متاحة بالفعل على أيفون، فهذه هي طريقة عملها:

تفتح تطبيق جوجل وتبحث عن الكلمة التي تريدها، فيما تمر بضع دقائق وبعد إغلاق تطبيق جوجل والقيام بشيء آخر

لكنك تحتاج إلى الرابط مرة أخرى، في هذه الحالة تفتح تطبيق جوجل

وسترى نافذة منبثقة على شكل حبة دواء في أسفل الصفحة تقول البحث الأخير في “الكلمة التي بحثت عنها”.

لديك حوالي خمس ثوانٍ للضغط على النافذة المنبثقة والعودة إلى نتيجة البحث الخاصة بها قبل اختفائها

أو يمكنك ببساطة الضغط على “X” لإزالة الاختصار من الشاشة والبحث باستخدام مصطلح جديد.

يمكن لمستخدمي أندرويد الذين يشغلون الإصدار التجريبي من تطبيق جوجل العثور على هذه الميزة

على الرغم من أنها لا تزال مخفية خلف بعض العلامات، لكنها متاحة الآن على إصدار iOS من تطبيق جوجل.

قد تجد نفسك تستخدم النافذة المنبثقة أكثر مما تعتقد، فقط ضع في اعتبارك أن الميزة

لن تتذكر آخر عملية بحث أجريتها على Chrome، بل يجب أن تبحث باستخدام تطبيق جوجل حتى تعمل هذه الميزة على iOS.