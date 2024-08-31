غدًا.. انطلاق المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن

الرياض – هاني البشر
تنطلق غدًا الأحد المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن في محافظة الطائف.
وانطلق المهرجان في العاشر من شهر أغسطس الجاري، تحت رعاية كريمة من لدن صحاب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة النهائية إقامة 250 شوطًا، من بينها 16 شوطًا ضمن كؤوس المهرجان، وشوطان “بندق”، وشوطان “سيف” إضافة لإقامة سباق الهجانة للرجال والسيدات.
وتفتتح المرحلة النهائية بإقامة 31 شوطاً لفئة الـ “حقائق” تقطع خلالها المطايا 62 كيلو مترًا، مسافة كل شوط (2 كيلو متر) على فترتين الصباحية عند الـ: 6.30 صباحاً، والمسائية في تمام الـ: 3.00 مساءً.
وتم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد أنهت كامل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بميدان محافظة الطائف لاحتضان المرحلة النهائية، بإعادة صيانة أرضية الميدان ومنصة الجمهور والزوار.
وشهدت المرحلة التمهيدية في المهرجان، مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من داخل وخارج السعودية بلغ عددهم 2282 مالك هجن من ثمانِ دول، وصل بهم عدد الدول المشاركة في نسخ المهرجان من 2018 إلى 12 دولة من أربع قارت؛ ليصبح المهرجان الأكثر جذبًا في العالم بأعداد الدول، إضافة لتسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد المطايا المشاركة بوصولها 11.219 مطية وبزيادة 823 مطية عن نسخة العام الماضي التي شهدت مشاركة 10.396 مطية.