طريقة عمل الارز البخاري بالدجاج

وصفة لذيذة تجمع بين نكهة الدجاج المدخن والأرز

المقادير اللازمة

دجاجه كامله منظفه ومغسوله جيداً

بصلة مفرومة ناعم

حبة طماطم مفرومة ناعم

٣ فص ثوم

ملعقه كبيرة صلصة طماطم

٢ حبة جزر مقطع شرائح طويله رفيعة

4 فص حبهان

4 مسمار قرنفل

4 ورق غار

4 مكعبات مرقة دجاج

ملح بحسب الرغبة

2 عود قرفة

كيلو ارز بسمتي

للوجه

جزر مقطع اعواد طويله ورقيقه

بصل مقطع شرائح

زبيب اسود

رشة ملح

رشة سكر

رشة فلفل اسود

لتحمير الدجاج

ربع كوب من المرقة

كركم ملعقة صغيرة

ملعقة صغيرة صلصة

الطريقة

يشوح البصل في قدر علي النار

يضاف له الدجاج والطماطم والجزر والثوم والصلصة والبهارات ومكعبات مرقة الدجاج

يضاف ماء للخليط بعد ان يقلب دقائق

ثم تترك حتي تنضج الدجاج

يخرج الدجاج من المرقة

ثم يغسل الارز جيدا ومن المفضل ان ينقع بقليل من الماء والملح لمدة 30 دقيقة

يغسل جيداً ويصفي ويوضع فوق مرق الدجاج ويترك حتي يغلي

ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

في تلك الاثناء

نقوم بتقليب الصلصة مع الكركم والمرقة

ثم تغطي الدجاجة بالخليط وتوضع بالفرن حتي تصبح ذهبية اللون

في مقلاة

يشوح البصل والجزر

ثم يضاف له السكر والملح والزبيب والفلفل الاسود

يغرف الارز

ثم توضع الدجاجة فوقه

ثم يزين بخليط الزبيب

يقدم الارز البخاري مع الدجاج ساخن