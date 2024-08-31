ضمن الجولة الثالثة من يلو.. قمة بين الحزم والفيصلي.. والباطن في ضيافة النجمة

حائل- خالد الحامد
تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بإقامة ثلاث مباريات؛ حيث يحل الباطن ضيفًا على النجمة، ويستقبل الحزم نظيره الفيصلي، ويتقابل جدة والزلفي.
النجمة VS الباطن
يستقبل النجمة صاحب المركز الثامن بثلاث نقاط، ضيفه الباطن الـ 14 برصيد بنقطة وحيدة، يسعى النجمة لاستغلال الأرض والجمهور؛ لتحقيق فوز ثان، وتعويض خسارته الماضية من الزلفي، فيما يأمل الباطن في تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الحزم، والعودة بنتيجة إيجابية من ملعب منافسه.
الحزم VS الفيصلي
على ملعب الحزم بالرس، تقام قمة مباريات الجولة الثالثة التي تجمع الحزم رابع الترتيب بأربع نقاط، مع ضيفه الفيصلي ثاني الترتيب برصيد 6 نقاط؛ حيث يسعى الحزم لاستغلال اللعب على أرضه ووسط جماهيره؛ لتحقيق الفوز والدخول في دائرة المنافسة، فيما يتطلع الفيصلي لتجنب الخسارة وتحقيق الانتصار الثالث تواليًا.
جدةvs الزلفي
في ختام مباريات اليوم، يلتقي فريق جدة مع نزيره الزلفي. الفريقان يتساويان في النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما في المركزين الخامس والسادس، ويأمل كل منهما لمواصلة النتائج الإيجابية.
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