الرياضة رسميًا.. الأهلي يضم” إيفان توني” حتى 2028

البلاد- جدة أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، عن التعاقد رسميًا مع المهاجم الإنجليزي إيڤان توني حتى 2028 قادمًا من نادي برينتفورد. يمتلك توني مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي على مدار 4 مواسم سابقة، خاض خلالها 85 مباراة، نجح في تسجيل 36 هدفًا، وصنع 11 تمريرة حاسمة. وفاز صاحب الـ 28 عامًا بلقب أفضل هدافي برينتفورد في الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 برصيد 12 هدفًا، كما أصبح ثالث أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023 برصيد 20 هدفًا. يذكر أن صفقة تعاقد الأهلي مع إيفان توني ستكلف خزينة النادي نحو 40 مليون يورو.