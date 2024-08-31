الرياضة

رسميًا.. الأهلي يضم” إيفان توني” حتى 2028

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1446 هـ      31 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، عن التعاقد رسميًا مع المهاجم الإنجليزي إيڤان توني حتى 2028 قادمًا من نادي برينتفورد.

يمتلك توني مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي على مدار 4 مواسم سابقة، خاض خلالها 85 مباراة، نجح في تسجيل 36 هدفًا، وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وفاز صاحب الـ 28 عامًا بلقب أفضل هدافي برينتفورد في الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 برصيد 12 هدفًا، كما أصبح ثالث أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023 برصيد 20 هدفًا.

يذكر أن صفقة تعاقد الأهلي مع إيفان توني ستكلف خزينة النادي نحو 40 مليون يورو.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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