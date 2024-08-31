تصفيات كأس العالم| الفيصل يزور مقر تدريبات الأخضر في جدة استعداداً للقاء أندونيسيا

الرياض – هاني البشر
زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء اليوم السبت، مقر تدريبات المنتخب الوطني المقام حاليًا في محافظة “جدة” استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
والتقى سموه بلاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، بحضور الاستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، حيث أكد سموه بأهمية الفترة الحالية من التصفيات الآسيوية، الأمر الذي يستلزم التركيز من الجميع وبذل الجهد مع تأكيد سموه على قوة المواجهتين القادمتين. وعبّر سموه في حديثه للاعبين على ثقته بإمكانياتهم وقدراتهم الفنية في تقديم النتائج الإيجابية من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.
من جهته، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة، على دعمه اللا محدود واهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة التي تحظى بها المنتخبات الوطنية، مؤكدًا بأن الجميع يعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات باسم الكرة السعودية.
ميدانيًا.. أجرى “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية”، تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني”. بدأت بتمارين الإحماء، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة في الحالتي الهجومية والدفاعية قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غدًا الأحد بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية” عند الساعة السادسة مساءً.