تأكيًدا لما نشرته” البلاد”.. الاتحاد السعودي يوقع مع المدرب الإيطالي لويجي لقيادة أخضر 21 عامًا

الرياض – هاني البشر
تأكيداً لمصادر صحيفة ” البلاد ” قبل شهرين وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقدًا مع المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو؛ ليتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني تحت 21 عاما، حتى منتصف عام 2026.
صورة لمانشرته البلاد قبل شهرين
وسبق للإيطالي دي بياجو الذي يحمل رخصة التدريب (PRO)، العمل مدربًا لمنتخب إيطاليا تحت 20 عاما، وكذلك منتخب إيطاليا تحت 21 عامًا في حين شارك لويجي دي بياجو مع منتخب بلاده إيطاليا كلاعب في 31 مباراة دولية، كما مثّل أندية روما وإنتر ميلان، وكذلك أندية لاتسيو ومونزا وبريشيا وأسكولي الإيطالية.
ومن المقرر أن يقيم المنتخب الوطني تحت 21 عامًا معسكرًا إعداديًا خلال فترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر في مدينة أبها، تحضيرًا للمشاركة في عدد من البطولات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م