الرياضة

انطلاق منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1446 هـ      31 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
انطلقت أمس الجمعة منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر في الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض، التي تستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو، وتحت إشراف وزارة الرياضة.

وشهد اليوم الأول إقامة 31 مباراة في الجولة الأولى، بمشاركة 62 لاعبًا ولاعبة من 28 دولة، حيث افتتحت المنافسات بمباريات بين المصنفين من 81 إلى 112 أمام المصنفين من 113 إلى 144، وشارك فيها سبعة لاعبين سعوديين، وهم: زياد القباني، وأيمن العمري، وعبدالرؤوف صايغ، وفيصل باحشوان، وصالح العمودي، وعبدالله العطياني، وعمر العجلاني، وعلى الرغم من خروجهم من المنافسات، قدم اللاعبون السعوديون مستويات مميزة أمام نخبة من المواهب الصاعدة في عالم السنوكر.

وعبر اللاعب السعودي زياد القباني عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي على أرض الوطن، مشيراً إلى أن مشاركته جاءت بعد عودته من الهند، بعد تحقيقه المركز السادس في بطولة العالم للسنوكر للناشئين.

 

وأضاف:” كانت تجربة مميزة، خاصة أنني لعبت بجوار نخبة من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، وأطمح مستقبلاً لتحقيق بطولة آسيا، ثم بطولة العالم للهواة، وصولاً إلى الاحترافية والمشاركة في البطولات الكبرى”.

كما شهدت الجولة الأولى عدة لقاءت مميزة، من بينها لقاء الأسطورة جيمي وايت والإماراتي محمد شهاب، الذي انتهى بفوز الإنجليزي جيمي بنتيجة 4-2، كما شهدت الجولة مشاركة بطل العالم السابق الأيرلندي كين دوهيرتي، وبطل أوروبا تحت 21 عامًا الويلزي ليام ديفيز، كما شاركت المصنفة الأولى عالميًا، التايلاندية مينك نوتشاروت، وفازت على اللاعب الليبي قصي حامد.

في سياق آخر، سجلت الحكمة السعودية نجلاء النعيمي إنجازًا تاريخيًا بمشاركتها كأول حكمة سعودية في بطولة احترافية كبرى تحت مظلة الجولة العالمية للسنوكر.

هذا، وتستمر منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر اليوم السبت مع انطلاق الجولة الثانية، حيث سيتنافس الفائزون الـ32 من الجولة الأولى ضد المصنفين من 49 إلى 80.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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