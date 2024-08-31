انطلاق منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

البلاد- الرياض
انطلقت أمس الجمعة منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر في الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض، التي تستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو، وتحت إشراف وزارة الرياضة.
وشهد اليوم الأول إقامة 31 مباراة في الجولة الأولى، بمشاركة 62 لاعبًا ولاعبة من 28 دولة، حيث افتتحت المنافسات بمباريات بين المصنفين من 81 إلى 112 أمام المصنفين من 113 إلى 144، وشارك فيها سبعة لاعبين سعوديين، وهم: زياد القباني، وأيمن العمري، وعبدالرؤوف صايغ، وفيصل باحشوان، وصالح العمودي، وعبدالله العطياني، وعمر العجلاني، وعلى الرغم من خروجهم من المنافسات، قدم اللاعبون السعوديون مستويات مميزة أمام نخبة من المواهب الصاعدة في عالم السنوكر.
وعبر اللاعب السعودي زياد القباني عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي على أرض الوطن، مشيراً إلى أن مشاركته جاءت بعد عودته من الهند، بعد تحقيقه المركز السادس في بطولة العالم للسنوكر للناشئين.