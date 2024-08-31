المدفع : انخفاض محسوس في درجات الحرارة على أغلب المناطق في سبتمبر

جدة-ياسر خليل

أوضح اخصائي أبحاث الغلاف الجوي والمناخ فهد بن بوبكر المدفع ، أنه لا يستبعد تكرار بعض الظواهر الجوية لشهر أغسطس في بداية شهر سبتمبر لعام 2024 خاصة على المناطق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية والشمالية رغم استقرار الطقس به أغلب الفترات مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة خاصة الصغرى منها على أغلب مناطق المملكة العربية السعودية.

وقال إن شهر أغسطس الذي يسدل ستاره اليوم السبت يعتبر آخر شهور فصول الصيف مناخياً، حيث تميّز هذا الشهر بالارتفاع في درجات الحرارة العظمى والصغرى والكتل الهوائية الحارة والرطبة نتيجة تأثير منخفض الهند الموسمي ، كما لعب التغير المناخي الحاصل في الارتفاع لدرجات الحرارة على مستوى الغلاف الجوي للأرض على زيادة التبخير الحاصل في البحار والمحيطات ، مما أدى الى تزويد المنطقة بكمات كبيرة من بخار الماء ، إذ تراوحت متوسطات درجات الحرارة بين (30 للصغرى و40 للعظمى)، وازدادت نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية وتراوحت بين (75 – 98 %) مع فرص تكون نقطة الندى والضباب خلال فترات الصباح الباكر.

وتابع : كما تشكلت السحب الركامية الرعدية مع فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة العربية السعودية خاصة المرتفعات لمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية، مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق خاصة الشمالية والوسطى للمملكة.