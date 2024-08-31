الرياضة الدوري الإنجليزي| قمة نارية تجمع مانشستر يونايتد وليفربول

البلاد- جدة

يسعى مانشستر يونايتد إلى تعويض خسارته أمام برايتون 1-2 الأسبوع الماضي، عندما يستضيف غريمه التقليدي ليفربول مساء غد الأحد في مباراة نارية على ملعب” أولد ترافورد”، في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وتشهد المباراة مواجهة أولى بين المدربين الهولنديين إريك تن هاغ في مانشستر، وأرنه سلوت الوافد حديثًا إلى ليفربول. حقق سلوت بداية مثالية للمهمة الشاقة المتمثلة في خلافة المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب بفوزين في أول مباراتين، دون أن تهتز شباكه. يخوض سلوت أول امتحان له لكسب المزيد من الثقة لدى أنصار ليفربول في أحد الملاعب الأقل تفضيلاً لدى كلوب، حيث يتواجه الفريقان الأكثر نجاحاً في كرة القدم الإنجليزية.

على الرغم من تفوق ليفربول إلى حد كبير على غريمه خلال عهد كلوب، الذي استمر 9 سنوات، فاز في مباراتين فقط من أصل 11 خارج ملعبه أمام يونايتد، وتضمن ذلك الخروج من ربع نهائي كأس إنجلترا 3-4 والتعادل 2-2 في الدوري الموسم الماضي. ومع ذلك، يمكن القول: إن الضغط أكبر على تن هاغ في الوقت الحالي، فقد تمسك المدرب الهولندي بمنصبه بفضل إحرازه كأس إنجلترا بفوزه على جاره مانشستر سيتي 2-1 في مايو الماضي، وذلك على الرغم من احتلال الفريق المركز الثامن في الدوري. بدأ “الشياطين الحمر” الموسم المحلي بفوز متأخر على فولهام 1-0، لكنه سقط في الرمق الأخير أمام برايتون 1-2 في المرحلة الثانية، ولا شك بأن بأي خسارة جديدة ستزيد الضغوطات على كاهل تن هاغ.