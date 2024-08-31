“البيئة” بالتعاون مع منظومة الطاقة تطلق خدمة إيصال الشبكة الكهربائية في منصة “نما”

الرياض : البلاد

ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل الذي يهدف إلى إزاحة أكثر من مليون برميل مكافئ يومياً من الوقود السائل بحلول عام 2030 من خلال ثلاثة قطاعات رئيسة (المنافع، والصناعي، والزراعي)، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية تمكن أصحاب المزارع المستهدفة من الدخول لمنصة الوزارة لتسجيل طلباتهم في خدمة إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازتهم الزراعية ، وذلك ضمن مسار إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي في البرنامج ، والذي يستهدف تمكين المزارع من الربط بالشبكة الكهربائية العامة والاستغناء عن استخدام الوقود السائل.

ويسهم تنفيذ إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي الذي تتعاون فيه الوزارة مع وزارة الطاقة والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء وصندوق التنمية الزراعية، في الحد من العوامل التي تؤثر على استدامة القطاع الزراعي في المملكة، كما يسهم في المحافظة على البيئة، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية “السعودية 2030” الطموحة.

ودعت “وزارة البيئة والمياه والزراعة” أصحاب المزارع المستهدفة إلى تسجيل طلباتهم للحصول على خدمة إيصال الشبكة الكهربائية إلى حيازتهم الزراعية، من خلال الدخول عبر منصة “نما” الإلكترونية، والاطلاع على الشروط والأحكام وتعبئة بيانات الطلب وإضافة الموقع وذلك عبر الرابط التالي: (https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=Koh3eTF3ZJKokIwfWMTJRQ%3D%3D)

من جانبه أوضح المتحدث باسم الفريق الزراعي للبرنامج عبدالرحمن العنقري؛ أن إزاحة الوقود السائل في القطاع الزراعي يمر بثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى هي جمع البيانات اللازمة لحساب الأحمال الكهربائية للمزارع المستهدفة من خلال زيارات ميدانية. والمرحلة الثانية معنيّة بتقديم طلب إيصال الخدمة الكهربائية من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، والمرحلة الثالثة هي ربط التجمعات الزراعية بالشبكة الكهربائية من خلال توسعة الشبكة الكهربائية في المناطق المستهدفة.