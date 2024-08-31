الرياضة الإسباني إيكير المينا.. موهبة جديدة في القادسية

الدمام-البلاد

تعاقد نادي القادسية مع اللاعب الاسباني ايكير المينا ” 20عامًا” لتعزيز صفوف الفريق القدساوي. بدأ ألمينا مسيرته الكروية وهو في السابعة من عمره مع فريق لامسيا التابع لنادي برشلونة الاسباني والذي استمر معه في الفترة من 2011 الى 2017 ، ثم انتقل الى فريق كورنيلا 2017-2019 ، وفريق جافا 2019-2020 ، لينتقل بعدها لفريق أكاديميا البرتغالي في 2020 ، بعدها يعود لفريق كان فيداليت في الفترة 2020-2022 ، ليستقر به الحال في فريق جيرونا في 2022–2023 . ويأتي التعاقد مع ألمينا بحسب لوائح الإتحاد السعودي، الذي يسمح بالتعاقد مع لاعبين غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية. من جانبه، أبدى المينا سعادته الكبيرة بالتوقيع للقادسية، وقال:” سعيد بتجربتي الجديدة مع القادسية، وأتطلع لخدمة الكيان وتقديم ما يليق بالنادي وجماهيره. وأوضح المينا :” التواجد في دوري روشن فرصة للتألق واللعب إلى جوار نجوم كبار سيزيد من فرص تألقي و أشعر بالفخر لخوض هذه التجربة الجديدة”.