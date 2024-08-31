الرياضة الأخضر يدشن تدريباته في جدة استعداداً للقاء أندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

الرياض – هاني البشر

دشن المنتخب الوطني مساء الجمعة معسكره الإعدادي، الذي يقام حاليًا في محافظة “جدة” استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويستضيف الأخضر نظيره منتخب إندونيسيا في الخامس من شهر سبتمر القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الصين في العاشر من شهر سبتمبر على استاد داليان سويوان . ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم أولى حصصه التدريبية على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية”، تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني”ووسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم السبت بحصة تدريبية مسائية مغلقة على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية” عند الساعة السابعة مساءً.