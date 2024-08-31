الرياضة

إيفان توني يشاهد ودية الأهلي وجدة من المدرجات

صحيفة البلادaccess_time26 / صفر / 1446 هـ      31 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

بدر النهدي – جدة

تقرر أن يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مباراة ودية مع نظيره نادي جدة يوم الثلاثاء المقبل، في فترة التوقف الجارية لدوري روشن، وذلك لخوض المنتخب السعودي الأول التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي ذات السياق، تقرر أن يصل المهاجم الانجلزي الدولي إيفان توني الى مدينة جدة صباح غد الأحد؛ للانضمام إلى صفوف الفريق حيث سيكون حاضراً  لمتابعة مباراة فريقه الودية أمام جدة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *