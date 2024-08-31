إيفان توني يشاهد ودية الأهلي وجدة من المدرجات

تقرر أن يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مباراة ودية مع نظيره نادي جدة يوم الثلاثاء المقبل، في فترة التوقف الجارية لدوري روشن، وذلك لخوض المنتخب السعودي الأول التصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وفي ذات السياق، تقرر أن يصل المهاجم الانجلزي الدولي إيفان توني الى مدينة جدة صباح غد الأحد؛ للانضمام إلى صفوف الفريق حيث سيكون حاضراً لمتابعة مباراة فريقه الودية أمام جدة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م