أهالي حائل يحتفون بشعلة دورة الألعاب السعودية 2024

حائل – هاني البشر

احتفى أهالي حائل بشعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، وذلك في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة، وتفاعل الفنانون التشكيليون بحائل بست عشرة لوحة ترمز لدورة الألعاب السعودية؛ بين لوحات تشكيلية وأعمال كولاج قدمتها جمعية الثقافة والفنون بحائل.

وشارك نادي الجبلين بتواجد سبعة عشر لاعبا قدموا جميع الفنون القتالية برياضة الجودو، وشارك لاعبو السهام بنادي الطائي، وتواجد طلبة الكلية التقنية للسياحة والفندقة بحائل للتعريف بالجوانب التراثية والتاريخية للمنطقة، كما تواجدت فرقة استعراضية بالخيل، ولتفعيل عام الإبل تواجدت الهجن بمركز المغواة، حيث ركب الكابتن خالد الصقري لاعب المنتخب السعودي الإبل، وهو يحمل شعلة دورة الألعاب السعودية، وتواجد أهالي المنطقة وتفاعلوا بشكل ملفت ورائع مع تسليم الشعلة بين الأبطال والرياضيين في منظر يرسم الهدف من جولة الشعلة على مناطق المملكة.

وقامت جولة الشعلة في منطقة حائل بزيارة متنزه المغواة، حيث حمل الشعلة لاعب المنتخب السعودي وكابتن نادي الطائي خالد الصقري وتناوب على حمل الشعلة حاملة فضية الألعاب السعودية 2023 الملاكمة غادة الشهري، وتوجهت بعد ذلك مسيرة الشعلة لمتنزه الأدهم ليحملها اللاعب السابق خالد الشايع الذي حقق خمسة ألقاب لبطولات المملكة لكرة القدم وأربعة القاب في بطولة المملكة لصالات كرة القدم، والذي بدوره سلّمها إلى لاعب الجودو بنادي الطائي راكان زيدان الذي حقق بطولات خليجية وعربية لوزن فوق 100 كيلو، حيث حقق ميدالية ذهبية لوزن 100 كيلو.

وتستهدف جولة الشعلة هذا العام زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية على مسار يجوب 47 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، يرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل وابتهاج من أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.