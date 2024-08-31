الرياضة أخضر 21 عامًا يقيم معسكرًا إعداديًا في أبها

الرياض – هاني البشر يقيم المنتخب الوطني تحت 21 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة أبها، خلال الفترة 1-10 سبتمبر المقبل. وقد استدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، أحمد أبو راسين، تركي بالجوش، عمار العمار، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، محمد سليمان، مبارك الراجح، محمد الدوسري، خالد العسيري، مرزوق التمبكتي، تركي الجعدي، حسين الزارعي، سالم النجدي، عبدالملك العييري، يونس الشنقيطي، فيصل الصبياني، فيصل الأسمري، عبدالملك الجابر، صهيب الزيد، عبدالله الزيد، مهند آل سعد، زيد العنزي، سيف رجب، عبدالعزيز العليوة، عبدالكريم دارسي، عثمان العثمان، مشاري النمر، سعد الشرفاء، عبدالعزيز العثمان.