الرياضة لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة استعداداً لمواجهة أندونيسيا

الرياض – هاني البشر

ينتظم لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة في مقر معسكرهم بمحافظة جدة؛ استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويستضيف الأخضر نظيره منتخب إندونيسيا في الخامس من شهر سبتمر القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الصين في العاشر من شهر سبتمبر على استاد داليان سويوان .. وسيجري الأخضر مساء الجمعة حصة تدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة السابعة مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الاعلام. هذا و تقرر أن تغادر بعثة الأخضر فجر يوم السادس من شهر سبتمبر إلى جمهورية الصين الشعبية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الثانية أمام منتخب الصين . تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني روبرتو مانشيني مانشيني ضم( 31 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.