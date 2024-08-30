الرياضة كما أشارت “البلاد”.. إيفان توني ينضم رسميًا للأهلي

بدر النهدي – جدة توصل النادي الأهلي السعودي إلى اتفاق نهائي مع اللاعب الدولي الإنجليزي إيفان توني؛ لاتفاق كامل على صفقة انتقال نهائية تمتد لمدة ثلاث سنوات قادمًا من نادي برينتفورد. وقد تمت كافة إجراءت الفحوصات الطبية، التي تتيح للاعب الانضمام في أقرب وقت للحاق بالمستحقات القادمة للفريق. ومن المنتظر أن يعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عن الصفقة بصورة رسمية خلال الساعات المقبلة.