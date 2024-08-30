الرياضة

رحيل”فيرمينو” يسرع وتيرة مفاوضات الأهلي مع ” كومان وساكالا”

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1446 هـ      30 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بدر النهدي- جدة

يسعى النادي الأهلي فيما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى التعاقد مع لاعب في خانة الجناح؛ حيث انصب الاهتمام على كل من الدولي الفرنسي كينغسيلي كومان ‏لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، ولاعب نادي الفيحاء، الزامبي فاشون ساكالا.

وقد أفادت مصادر” البلاد” أن الأهلي جعل من  كومان وسكالا، أحد خياراته الرئيسة، وأكدت ذات المصادر لـ”البلاد” أن الأهلي قد تلقى عرضًا من نادي التعاون لضم اللاعب البرازيلي فرمينو على سبيل الإعارة لمدة عام؛ الأمر الذي سيتيح لمسيري النادي ضم أحد اللاعبين المقترحين، في حال تمت صفقة البرازيلي إلى التعاون، و تسريع وتيرة المفاوضات بشكل رسمي مع ناديي يايرن ميونيخ والفيحاء.

في ذات السياق، من المقرر أن تغلق فترة الانتقالات في الدوري الألماني مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، و تنطبق فقط على شراء اللاعبين، بينما تستمر عمليات نقل العقود إلى البطولات التي يظل باب الانتقالات فيها مفتوحاً؛  مثل فترة الانتقالات بالدوري السعودي الذي تستمر حتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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