رحيل”فيرمينو” يسرع وتيرة مفاوضات الأهلي مع ” كومان وساكالا”

بدر النهدي- جدة
يسعى النادي الأهلي فيما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى التعاقد مع لاعب في خانة الجناح؛ حيث انصب الاهتمام على كل من الدولي الفرنسي كينغسيلي كومان لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، ولاعب نادي الفيحاء، الزامبي فاشون ساكالا.
وقد أفادت مصادر” البلاد” أن الأهلي جعل من كومان وسكالا، أحد خياراته الرئيسة، وأكدت ذات المصادر لـ”البلاد” أن الأهلي قد تلقى عرضًا من نادي التعاون لضم اللاعب البرازيلي فرمينو على سبيل الإعارة لمدة عام؛ الأمر الذي سيتيح لمسيري النادي ضم أحد اللاعبين المقترحين، في حال تمت صفقة البرازيلي إلى التعاون، و تسريع وتيرة المفاوضات بشكل رسمي مع ناديي يايرن ميونيخ والفيحاء.