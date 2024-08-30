المغربي” سباعي” فتحاوي موسمين

الدمام-البلاد
أعلنت إدارة نادي الفتح توقيع عقد احترافي مع اللاعب المغربي محمد أمين سباعي لمدة موسمين قادمين.
ويعتبر محمد أمين سباعي، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، إضافة قوية لهجوم الفريق الفتحاوي، حيث يتميز سبي بمهاراته الهجومية وقدرته على اللعب بالقدم اليمنى، ويبلغ طوله 175 سم.
من جهته، أعرب محمد أمين سباعي عن سعادته بالانضمام إلى نادي الفتح قائلًا: “أنا متحمس للغاية لبدء هذه التجربة الجديدة في المملكة. وأشعر بالفخر بالانضمام إلى فريق طموح مثل الفتح، وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.”
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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