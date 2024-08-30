الطائي يتغلب على العين في دوري” يلو”

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الطائي انتصاره الأول في دوري يلو، بعد فوزه على مضيفه العين بنتيجة 1-0 في المواجهة التي احتضنها استاد الملك سعود بالباحة، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
يعود الفضل إلى فوز الطائي في المواجهة إلى الهدف الذي سجله الكرواتي ماركو دوقانيتش مهاجم الفريق، عند الدقيقة 55 من المباراة، بعد تمريرة الكاميرني لياندر تاوامبا.
بهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 4 نقاط ، وبقي العين على نقاطه الأربع.
د55‘⚽️ هدف لـ @tai1381
ماركو دوقانيتش يفتتح التسجيل 👏#العين_الطائي #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/YIjvQ66zcI
— دوري يلو (@FDL_KSA) August 30, 2024