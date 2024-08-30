الرياضة

الطائي يتغلب على العين في دوري” يلو”

صحيفة البلادaccess_time25 / صفر / 1446 هـ      30 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الطائي انتصاره الأول في دوري يلو، بعد فوزه على مضيفه العين بنتيجة 1-0 في المواجهة التي احتضنها استاد الملك سعود بالباحة، في افتتاح الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.


يعود الفضل إلى فوز الطائي في المواجهة إلى الهدف الذي سجله الكرواتي ماركو دوقانيتش مهاجم الفريق، عند الدقيقة 55 من المباراة، بعد تمريرة الكاميرني لياندر تاوامبا.

بهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 4 نقاط ، وبقي العين على نقاطه الأربع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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