الرياضة الخليج يتعاقد مع اليوناني كونستانتينوس فورتونيس

‎ الدمام-البلاد وقعت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل مع النجم اليوناني كونستانتينوس فورتونيس قادمًا من نادي أولمبياكوس اليوناني وذلك لمدة موسمين، حيث سيدافع عن ألوان الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين، وجرت مراسم التوقيع في سيهات بحضور عضو مجلس الإدارة صادق آل هويدي. وأكد فورتونيس المنضم حديثًا للدانة عن سعادته الكبيرة بتمثيل الفريق بهذه الخطوة، مشيرًا إلى وجود طموحات كبيرة لديه لتحقيقها مع أبناء سيهات، ويشعر بشغف كبير لبدء تجربته الجديدة في المملكة العربية السعودية بوجود نجوم عالمية في الدوري مما يجعل البيئة محفزة للنجاح. الجدير بالذكر أن فورتونيس “مواليد 1992” نشأ في نادي أولمبياكوس مرورًا بأستيراس تريبوليس اليوناني قبل الخروج إلى ألمانيا من بوابة نادي كايزرسلاوترن ثم العودة إلى موطنه رفقة أولمبياكوس، محققاً لقب الدوري في ست مناسبات ولقب الكأس في مرتين، وفي الموسم الماضي حقق دوري المؤتمر الأوروبي، كما حصل على جائزة أفضل لاعب يوناني في 2016 و2019 كما ساهم خلالها بتسجيل 200 هدف مسجلًا 94 هدف وصانعًا 106. وبذلك يكمل الخليج نصاب قائمة اللاعبين الأجانب وهم: (الحارس البوسني إبراهيم سيهيتش، المدافع الكونغولي مارسيل تيسران، الظهير الأيسر البرتغالي بيدرو ريبوشو، المحور اليوناني ديميتريوس كوربيليس، صانع اللعب اليوناني كونستانتينوس فورتونيس، ولاعب الوسط البرتغالي فابيو مارتينز، ولاعب الوسط الألماني خالد ناري، والمهاجم المصري محمد شريف).