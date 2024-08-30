أوسيمين.. هل يزامل” إيفان توني” في الأهلي؟

تسعى إدارة النادي الأهلي، فيما تبقى من ساعات قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى التعاقد مع النيجيري الدولي أوسيمين لاعب نادي نابولي الإيطالي في صفقة مازالت في طور المحادثات.، بعد أن علمت” البلاد” بوصول المدير الرياضي للنادي الأهلي لي كونغيرتون يوم أمس إلى إيطاليا؛ من أجل حسم المفاوضات مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.
وجاء اختيار النيجيري؛ ليكون ثاني مهاجم يسعى الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد أن أتم النادي الأهلي التعاقد مع الدولي الإنجليزي إيفان توني لاعب نادي برينتفورد.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م