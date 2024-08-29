‎نيابةً عن سمو ولي العهد.. الجبير يشارك في اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك

نوكو ألوفا – واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير” ضيفاً خاصاً” في أعمال قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.

وتناقش القمة أبرز القضايا على الساحة الدولية؛ ومنها التصدي للتحديات التي تواجهها منطقة المحيط الهادئ ودولها، وآثار التغير المناخي وانعكاساته على تلك الدول، فيما سيبحث قادة جزر الباسيفيك مع المشاركين في القمة تكثيف الجهود الدولية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وسيعقد معالي الوزير الجبير على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول المشاركة في القمة؛ لمناقشة العمل الثنائي والمواضيع ذات الاهتمام.