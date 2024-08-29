من ضمنها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل ونهائي دوري الأبطال العالمي.. 67 بطولة في روزمانة اتحاد الفروسية

البلاد- جدة
أطلق الاتحاد السعودي للفروسية برنامجه الزمني للموسم 2024 – 2025 الذي يتضمن 67 بطولة دولية ومحلية شملت خمس رياضات قفز الحواجز، الترويض، القدرة والتحمل، التقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل.
ويستهل اتحاد الفروسية موسمه ببطولتي كأس اليوم الوطني لالتقاط الأوتاد والرماية من على ظهر الخيل التي ستنطلق في 21 – 23 سبتمبر المقبل تزامناً مع احتفالات المملكة بيومها الوطني.
وتنوع البرنامج الزمني بين البطولات الدولية والمحلية حيث ستقام 16 بطولة دولية و 51 بطولة محلية تهدف الى دعم جميع الفئات من الفرسان والفارسات بجميع المستويات ومن أبرز البطولات في موسم 2024 -2025 إقامة سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل بمحافظة العلا، الذي يعد أغلى سباقات العالم من نوعه كذلك التصفيات النهائية من دوري لونجين العالمي لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، الذي يعد من اهم البطولات العالمية، وكذلك إقامة بطولتي قفز السعودية لقفز الحواجز، التي أثبتت نجاحها وتميزها في المواسم الماضية بمشاركة نجوم العالم.
ويشهد الموسم أيضاً إقامة الدوري السعودي لقفز الحواجز المكون من ثماني جولات ونهائي، وكذلك بطولات الاتحاد للهواة المكونة من عشر بطولات تقام في مدينتي الرياض وجدة؛ وتهدف الى دعم فئة الهواة والمبتدئين والناشئين في رياضة قفز الحواجز.
كما يقيم بطولتي كأس اليوم الوطني لالتقاط الاوتاد والرماية من على ظهر الخيل وكأس التأسيس للقدرة والتحمل تزامنا مع احتفالات المملكة بالمناسبات الوطنية، وشهد البرنامج إقامة سبع بطولات للترويض؛ منها بطولة دولية وتعد دعما كبيرا لرياضة الترويض التي أضيفت الموسم الماضي ضمن ألعاب الاتحاد السعودي للفروسية، وأقيم لها عدد من البرامج التدريبية والتطويرية واكتشاف الموهوبين، وكذلك إقامة بطولة دولية، إضافة الى استضافة كأس العالم للترويض بالرياض 2024م.
وفي حديث لرئيس اللجان الفنية بالاتحاد السعودي للفروسية الاستاذ علي السهلي قال :” تشهد رياضة الفروسية- ولله الحمد- تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة- بفضل من الله- ثم دعم قيادتنا الرشيدة؛ فاليوم نشهد اعلان البرنامج الزمني لألعاب الفروسية التابعة للاتحاد السعودي للفروسية، الذي حرصنا فيه- بتوجيه من سمو رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد- على أن يكون شاملاً لجميع الألعاب ولجميع الفئات من الفرسان المحترفين والهواه والشباب والناشئين، وكذلك إقامة البطولات في عدد من مدن المملكة.
وأضاف :” يشهد البرنامج أيضاً إستضافة عدد من البطولات الدولية الكبرى كالتصفيات النهائية من دوري لونجين العالمي لقفز الحواجز وبطولات قفز السعودية وكذلك سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل والتي تتيح الفرصة للفرسان السعوديين بالاحتكاك بالفرسان العالميين واكتساب الخبرة بالمشاركة معهم ومشاهدتهم “.
يذكر بأن الاتحاد السعودي للفروسية أعطى الفرصة للقطاع الخاص للإستثمار في بطولات الفروسية من خلال الاستضافات والرعايات والتنظيم والتي توسع دائرة انتشار رياضة الفروسية في المملكة من خلال إقامة المنافسات في عدة مناطق.