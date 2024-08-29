من ضمنها كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل ونهائي دوري الأبطال العالمي.. 67 بطولة في روزمانة اتحاد الفروسية

يذكر بأن الاتحاد السعودي للفروسية أعطى الفرصة للقطاع الخاص للإستثمار في بطولات الفروسية من خلال الاستضافات والرعايات والتنظيم والتي توسع دائرة انتشار رياضة الفروسية في المملكة من خلال إقامة المنافسات في عدة مناطق.

