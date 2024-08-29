المحليات

محافظ جدة يطّلع على خطط التعليم والدفاع المدني

صحيفة البلادaccess_time24 / صفر / 1446 هـ      29 أغسطس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

اطّلع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، على تقرير يتضمن خطة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة للعام الدراسي 1446هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في مقر المحافظة أمس، المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي وعددًا من قيادات الإدارة.

كما استقبل سموه في مكتبه، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد سلمان بن حنش العمري، واطّلع خلال اللقاء على عرض موجز؛ تضمن خطة الإدارة في الحالات المطرية بمحافظة جدة لعام 1446هـ، والاستعدادات لموسم الأمطار مع الجهات ذات العلاقة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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