في افتتاح الجولة الثالثة من يلو .. العين يستقبل الطائي.. والصفا في ضيافة العدالة

تفتتح غدًا الجمعة الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بإقامة مباراتين؛ حيث يحل الطائي ضيفًا على العين، ويستقبل العدالة نظيره الصفا على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
العين VS الطائي
على استاد الملك سعود بالباحة يستضيف العين الطائي في المواجهة، التي يتوقع لها أن تحفل بالندية والإثارة، ويسعى العين لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي؛ حيث يملك في رصيده 4 نقاط.
في حين يأمل الطائي السادس عشر،بتجاوز عثرات البداية؛ حيث سقط أمام النجمة، وتعادل مع جدة، وفي رصيده نقطة وحيدة،كما يأمل في العودة بعد الإضافات الجديدة بالفريق.
العدالة VS الصفا
يستقبل العدالة تاسع الترتيب بثلاث نقاط ضيفه الصفا الـ 11 بثلاث نقاط، ويسعى كل فريق لتجاوز تعثره في الجولة الماضية بالخسارة، فالعدالة خسر من الفيصلي بثلاثية نظيفة، والصفا خسر من الغين بثلاثية نظيفة، ويأمل كل فريق في حصد العلامة الكاملة.
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